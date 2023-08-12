Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Zwei Köchinnen und ein Killergericht

sixxStaffel 12Folge 9vom 12.08.2023
Zwei Köchinnen und ein Killergericht

Zwei Köchinnen und ein KillergerichtJetzt kostenlos streamen

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 9: Zwei Köchinnen und ein Killergericht

63 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6

Tante Rosie und ihre Nichte Hayley betreiben ein kleines Restaurant namens "Lioness". Die alten Familienrezepte stammen aus Italien und genau damit will das Duo seine Gäste überzeugen. Werden die traditionell europäischen Gerichte Manu Feildel und Matt Preston überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
sixx
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Alle 1 Staffeln und Folgen