My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

sixxStaffel 12Folge 5vom 29.07.2023
Folge 5: Fidschianische Kulinarik

64 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6

Arrnott und Fuzz kommen ursprünglich von den Fidschi-Inseln und betreiben im Osten Sydneys ein kleines Restaurant. Die meisten Gäste am Tisch haben noch nie die besonderen Gerichte aus dem pazifischen Raum probiert. Der Chefkoch Manu Feildel hat hohe Erwartungen an das Team.

sixx
