My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 6: Das Familienrezept
74 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 6
Im Westen Australiens darf das letzte Team seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ashlee und Mat sind verheiratet und besitzen ein kleines Restaurant in der Stadt Margaret River. Das Paar muss die Juroren Manu Feildel und Nigella Lawson mit ihrem Menü begeistern. Denn am Ende des Abends muss das Team, das die niedrigste Punktzahl hat, die Show verlassen.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen