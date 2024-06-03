Staffel 20Folge 56vom 03.06.2024
Die SpezialmissionJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 56: Die Spezialmission
22 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Aus Langeweile denken sich Naruto, Sasuke und Sakura ihre eigene Herausforderung aus: Kakashi trägt immerzu eine Maske. Den Grund dafür kennt niemand, doch er scheint etwas zu verbergen. Die drei Freunde haben jedoch Konkurrenz.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media