Staffel 6Folge 5vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 5: Das nördliche Versteck
19 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Sasuke, Suigetsu und Karin begeben sich zum nördlichen Versteck Orochimarus, um dort ihren nächsten Mitstreiter Juugo zu finden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media