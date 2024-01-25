Staffel 6Folge 1vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 1: Der Schüler der Schlange
20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Sasuke sucht Orochimaru auf, da er ihm nicht mehr dienen möchte. Er behauptet, stärker als Orochimaru zu sein.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media