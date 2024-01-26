Staffel 6Folge 10vom 26.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 10: Die große Jagd
21 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Kakashi bildet Teams und gibt ihnen seine Ninja-Hunde, um Sasuke und Itachi aufzuspüren. Naruto ist Hinata und Yamato zugeteilt, während sich Sakura allein mit zwei Hunden wiederfindet.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media