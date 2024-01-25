Staffel 6Folge 3vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Geheimnisvolle Befreiung
21 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Sasuke befreit Suigetsu, doch der will Sasuke nur unter einer Voraussetzung folgen: Er will Zabuzas Schwert, dessen aktuelles Versteck unbekannt ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media