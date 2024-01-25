Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 4vom 25.01.2024
Überredungskünste gefragt

20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Sasuke und Suigetsu suchen ein Versteck von Orochimaru auf, um Karin zu rekrutieren. Diese will zunächst nicht mitkommen, entscheidet sich dann doch anders.

