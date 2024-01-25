Staffel 6Folge 4vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Überredungskünste gefragt
20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Sasuke und Suigetsu suchen ein Versteck von Orochimaru auf, um Karin zu rekrutieren. Diese will zunächst nicht mitkommen, entscheidet sich dann doch anders.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
