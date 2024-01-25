Staffel 6Folge 9vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Versammelt euch!
20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Itachi und Kisame erfahren von Orochimarus Tod und wollen den Täter finden. Sasuke, Karin, Suigetsu und Jugo sind Itachi auf den Fersen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media