Staffel 6Folge 7vom 25.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 7: Aus dem Leben von Kakashi - Teil 1
23 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Kakashis Vergangenheit wird offenbart: Sensei Minato teilt ihn in das Team von Rin und Obito zu. Doch es gibt Spannungen zwischen Obito und Kakashi, da Kakashi die Regeln vor seinen Teammitgliedern priorisiert.
