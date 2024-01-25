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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 2vom 25.01.2024
Ein wachsames Auge

Ein wachsames AugeJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 2: Ein wachsames Auge

20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Orochimaru ist geschwächt. Kabuto sucht fieberhaft nach einem Medikament, doch Orochimaru weiß, dass er bald sterben wird und leitet das Ritual zur Reinkarnation ein.

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