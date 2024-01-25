Staffel 6Folge 2vom 25.01.2024
Ein wachsames AugeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Ein wachsames Auge
20 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Orochimaru ist geschwächt. Kabuto sucht fieberhaft nach einem Medikament, doch Orochimaru weiß, dass er bald sterben wird und leitet das Ritual zur Reinkarnation ein.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media