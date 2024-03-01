Staffel 4Folge 10vom 01.03.2024
Eine völlig vertane Chance?!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 10: Eine völlig vertane Chance?!
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Nachdem es Shino und seinem Team gelingt, sich zu befreien, muss es ihnen jetzt nur noch gelingen, ihren Plan abzuschließen: Der Spür-Käfer, der jede Minute schlüpfen könnte, muss auf jeden Fall zuallererst an Sasuke riechen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media