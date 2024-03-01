Staffel 4Folge 11vom 01.03.2024
Das beste Curry der WeltJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 11: Das beste Curry der Welt
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Drei schwache Männer fragen Tsunade um Unterstützung bei der Bekämpfung des Kurosuki-Clans. Dieser treibt in der Katabami-Goldmine, in der die Männer arbeiten, sein Unwesen. Tsunade beauftragt ein Team, sich dem Problem anzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media