Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 4Folge 11vom 01.03.2024
Das beste Curry der Welt

Das beste Curry der WeltJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 11: Das beste Curry der Welt

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Drei schwache Männer fragen Tsunade um Unterstützung bei der Bekämpfung des Kurosuki-Clans. Dieser treibt in der Katabami-Goldmine, in der die Männer arbeiten, sein Unwesen. Tsunade beauftragt ein Team, sich dem Problem anzunehmen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen