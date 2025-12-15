Staffel 1Folge 10vom 15.12.2025
Einsame SpitzeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 10: Einsame Spitze
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
"Red Lips, White Lies" lautet der Titel von Raynas und Juliettes Tour. Im fernen kalifornischen San Diego soll es losgehen. Rayna genießt die große Entfernung zu Nashville. Juliette hingegen wird von ihren Problemen auch an der Westküste eingeholt: Sean weigert sich, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Er ist verletzt, fühlt sich, was die Hochzeit angeht, von Juliette getäuscht und fordert deshalb die Annullierung der Ehe. Scarlett und Gunnar sind unterwegs nach Austin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Lionsgate