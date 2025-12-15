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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 10vom 15.12.2025
Einsame Spitze

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Nashville

Folge 10: Einsame Spitze

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

"Red Lips, White Lies" lautet der Titel von Raynas und Juliettes Tour. Im fernen kalifornischen San Diego soll es losgehen. Rayna genießt die große Entfernung zu Nashville. Juliette hingegen wird von ihren Problemen auch an der Westküste eingeholt: Sean weigert sich, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Er ist verletzt, fühlt sich, was die Hochzeit angeht, von Juliette getäuscht und fordert deshalb die Annullierung der Ehe. Scarlett und Gunnar sind unterwegs nach Austin.

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