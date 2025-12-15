Staffel 1Folge 14vom 15.12.2025
BruderliebeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 14: Bruderliebe
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna und Teddy, der inzwischen zum Bürgermeister gewählt worden ist, wollen ihre bevorstehende Scheidung geheim halten. Doch die Medien bekommen Wind von der Sache, und alle Beteiligten werden auf Schritt und Tritt von der Presse verfolgt. Derweil plant Juliette eine große Überraschungsparty anlässlich des Geburtstags von Deacon. Sie hat jeden eingeladen, der in der Musikszene von Nashville Rang und Namen hat.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Lionsgate