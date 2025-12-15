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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 5vom 15.12.2025
Anfang und Ende

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Nashville

Folge 5: Anfang und Ende

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Die Suchtprobleme ihrer Mutter belasten Juliettes Karriere. Deacon bietet ihr seine Unterstützung an. Teddy hat Angst, dass seine laufende Kampagne durch das Auftauchen Peggys gefährdet werden könnte. Rayna und Deacon geraten in Streit. Sie ist wütend und enttäuscht, weil er jetzt mit der verhassten Juliette spielt, während ihr selbst ein Gitarrist fehlt, und ihre gemeinsamen Songs dürfen nicht zu Geld gemacht werden, das sie doch so dringend braucht.

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