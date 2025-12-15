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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 16vom 15.12.2025
Licht und Schatten

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Nashville

Folge 16: Licht und Schatten

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Rayna nimmt ihre Töchter und auch ihre Schwester Tandy mit auf Tour nach New York City. Doch der Einfluss, den Juliette auf Maddie und Daphne hat, gefällt ihr gar nicht. Juliette lässt sich Karriere-Ratschläge von Dante geben und sieht ihn danach in einem ganz neuen Licht. Gunnar ist sauer auf Scarlett, die ihm wichtige Informationen vorenthalten hat. Um die Situation zu entspannen, kommt Will, der neue Nachbar, gerade recht. Der attraktive junge Mann freundet sich mit den beiden an.

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