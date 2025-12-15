Staffel 1Folge 20vom 15.12.2025
Die Schattenseite des LebensJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 20: Die Schattenseite des Lebens
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Teddy hat Angst, seine beiden Töchter zu verlieren, und kämpft um das Sorgerecht. Rayna hält dagegen und wird dabei, einigermaßen unerwartet, von Lamar unterstützt. Auch Juliettes Mutter sieht, wie ihre Tochter für ihre Karriere und in ihrem Privatleben zu kämpfen hat, und beschließt, sie nach Kräften zu unterstützen. Raynas Schwester Tandy scheint sich von ihrer erfolgreichen Familie emanzipieren zu wollen und bringt zunehmend eigene Ideen in ihre Vorstandsarbeit bei Wyatt Industries ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Lionsgate