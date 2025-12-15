Staffel 1Folge 2vom 15.12.2025
EvergreenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 2: Evergreen
44 Min.Folge vom 15.12.2025
Rayna muss im Zuge von Teds Bürgermeisterkandidatur ihre Vergangenheit durchleuchten lassen. Dadurch kommen Familiengeheimnisse ans Licht. Außerdem beschließt sie, statt die große Tour mit Juliette zu machen, lieber nur als Duo mit Deacon als Gitarrist in kleineren Clubs aufzutreten. Auch Juliette ist alles andere als glücklich: Als sie Deacon weiterhin mit Rayna auftreten sieht, fühlt sie sich von ihm betrogen. Zudem hat Scarlett O'Connor, Deacons Nichte, musikalische Ambitionen und Talent.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Lionsgate