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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 17vom 15.12.2025
Herzblut

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Nashville

Folge 17: Herzblut

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Wegen privater Probleme in Nashville muss Rayna die Tour vor der ausverkauften Show in New York City verlassen. Für Juliette bedeutet das: Sie muss das Publikum alleine unterhalten. Während sie privat und beruflich Dante immer näher kommt, erhebt auch ihre Mutter Jolene Anspruch auf ihn als Berater. Deacon hingegen missfällt es, wie Juliette sich in letzter Zeit verändert hat. Er sagt ihr das geradeheraus ins Gesicht.

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