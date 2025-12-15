Staffel 1Folge 11vom 15.12.2025
Gewinner und VerliererJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 11: Gewinner und Verlierer
43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Edgehill Records feiert Raynas und Juliettes Chart-Erfolg mit einer Party. Rayna genießt den Abend unbeschwert und wird heftig von einem anderen Label umworben, doch als sie erfährt, was wirklich hinter dem Angebot steckt, vergeht ihre gute Stimmung schnell. Juliettes Laune ist durch die Anwesenheit ihrer drogenabhängigen Mutter getrübt. Sie hat Schwierigkeiten, die Vergangenheit ruhen zu lassen und ihrer Mutter zu vertrauen.
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Nashville
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Lionsgate