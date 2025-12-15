Staffel 4Folge 1vom 15.12.2025
Bleibe bei mirJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 1: Bleibe bei mir
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette spielt in einem Biopic über Country-Legende Patsy Cline die Hauptrolle und erreicht damit einen Höhepunkt ihrer Karriere. Außerdem singt sie ein Duett mit einem Rock-Superstar: Aerosmith-Frontmann Steven Tyler. In ihrem Privatleben läuft es dagegen sehr schlecht: Avery und sie haben sich getrennt und er kümmert sich in seinem Elternhaus in Texas um die gemeinsame Tochter Cadence.
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Nashville
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Lionsgate