Staffel 4Folge 8vom 15.12.2025
Sinn und SinnlichkeitJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Sinn und Sinnlichkeit
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Maddie erhält von Sony ein verlockendes Vertragsangebot, das ihr zum Durchbruch als Solokünstlerin verhelfen könnte. Allerdings hat ihre Mutter Rayna auch noch ein Wörtchen mitzureden - und die ist strikt dagegen. Die familiären Angelegenheiten lenken sie in letzter Zeit zu sehr von ihrer Arbeit mit Markus ab. Luke versucht derweil verzweifelt, Colts Vertrauen zurückzugewinnen, während Gunnars Freundin Erin auf der Tour mit Scarlett nur Probleme macht.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate