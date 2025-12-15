Staffel 4Folge 4vom 15.12.2025
Am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 4: Am seidenen Faden
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna hat Schwierigkeiten, allen Menschen um sich herum gerecht zu werden. Dass in dieser ohnehin angespannten Situation auch noch Rockstar Marcus Keen Forderungen an sie stellt, macht die Sache nicht leichter. Unterdessen entbrennt zwischen Layla und Jeff ein heftiger Liebesstreit. Auch Juliette steckt in Schwierigkeiten: Nach einem emotionalen Rückschlag greift sie zu Alkohol und Tabletten. Für die Presse wäre das ein gefundenes Fressen.
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Nashville
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate