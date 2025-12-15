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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 3vom 15.12.2025
Die letzte Reise

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Nashville

Folge 3: Die letzte Reise

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Nach dem Riss eines zweiten Aneurysma ist Beverly hirntot. Während ihr Bruder Deacon deshalb von schlimmen Schuldgefühlen geplagt wird, steht Tochter Scarlett vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen bei ihrer Mutter die lebenserhaltenden Maßnahmen aufrechterhalten werden oder nicht? Unterdessen verhält sich Juliette nach wie vor völlig unberechenbar und zwingt Avery damit zu einem drastischen Entschluss: Er reicht die Scheidung ein.

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