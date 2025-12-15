Staffel 4Folge 15vom 15.12.2025
Kunst und GeschäftJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 15: Kunst und Geschäft
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Der plötzliche Ruhm von "The Exes" als Vorband von Country-Star Autumn Case ist für Scarlett und Gunnar nicht leicht zu handhaben. Maddie hat mittlerweile einen immer besseren Draht zu Frankies Tochter Cash entwickelt. Dies sorgt jedoch für Probleme mit Deacon, denn er zweifelt Cashs wahre Absichten an. Nach dem Weggang ihres Managers Glenn ist Juliette derweil am Boden zerstört. Sie beschließt, ihn mit einem ausgeklügelten Plan zurückzugewinnen.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate