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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 5vom 15.12.2025
Vergeben und vergessen

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Nashville

Folge 5: Vergeben und vergessen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Rayna hat alle Hände voll zu tun, denn die Künstler ihres Labels "Highway 65" halten sie ununterbrochen auf Trab. Maddie und Colt begleiten Luke auf seiner Tour und genießen dabei mehr Freiheiten als gewohnt. Doch Maddie kann damit nicht umgehen und schockiert Luke. Unterdessen reisen Deacon und Scarlett trotz ihrer Differenzen gemeinsam nach Natchez. Gunnar wiederum ist auf die Unterstützung von Kevin und Will angewiesen. Sie sollen ihm zu einer neuen Freundin verhelfen.

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