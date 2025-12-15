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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 10vom 15.12.2025
Der Antrag

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Nashville

Folge 10: Der Antrag

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Von diesem Morgen hängt einiges für Markus Keen ab: Sein Konzert soll in der bekannten Fernsehsendung "Good Morning America" ausgestrahlt werden, um sein neues Album zu promoten. Doch als der entscheidende Moment gekommen ist, sieht sich Markus plötzlich nicht mehr in der Lage aufzutreten. Unterdessen bleibt die Beziehung von Luke zu Colt schwierig. Außerdem erleidet er beim Launch seiner Marke einen herben Rückschlag.

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