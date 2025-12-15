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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 13vom 15.12.2025
Das Rad der Zeit

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Nashville

Folge 13: Das Rad der Zeit

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Luke und Riff planen voller Vorfreude ihre gemeinsame Tour. Im Zuge der Vorbereitungen wird Luke jedoch mehr und mehr klar, dass er die Entscheidung, wieder mit Riff unterwegs zu sein, eventuell übereilt getroffen hat. Deacon und Frankie streiten derweil darüber, wie sie mit der vielversprechenden Nachwuchskünstlerin Vita weiter verfahren sollen. Dabei lässt sich Frankie zu einer folgenschweren Entscheidung hinreißen.

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