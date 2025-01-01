Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 1
41 Min.Ab 12

Bei einer Verfolgungsjagd durch die Polizei wird Navy-Commander McGuire durch Gangster erschossen. Wie sich herausstellt, hat er offensichtlich für ein mexikanisches Drogenkartell gearbeitet und Satellitenaufnahmen weitergegeben, die dem Kartell Einzelheiten über eine Militäraktion verraten haben. Durch die Entführung seiner Lieblingsnichte Emma wurde er unter Druck gesetzt. Callen und Sam stoßen bei der Verfolgung auf Luis, den leiblichen Vater von Emma ...

