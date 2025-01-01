Navy CIS: L.A.
Folge 10: Die Last der Schuld
42 Min.Ab 12
Im Irak wird ein ehemaliges Mitglied eines Bombenräumkommandos durch eine Bombe via Handyzündung umgebracht. Während der Ermittlungen stößt das Team auf eine weitere Bombe unter Hastings Kings Wagen, die er erfolgreich mit Sam entschärfen kann. Der gleiche Erfolg bleibt ihnen jedoch bei dem dritten Sprengsatz versagt, der kurz darauf in Olins Wagen explodiert, als er versucht, vor Sam und Callen zu flüchten. Nate findet durch gekonntes Kalkulieren schnell den wahren Täter ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
