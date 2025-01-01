Navy CIS: L.A.
Folge 2: Der einzige leichte Tag
41 Min.Ab 12
Das Haus eines Drogendealers wird überfallen und eine Menge Geld wird gestohlen - zwei Tote bleiben zurück. Sam erkennt beim Sichten der Videoaufnahmen, dass es sich um SEALs handeln muss; einen davon erkennt er sogar. Das Team findet heraus, dass einer der Toten ein Undercover Cop gewesen ist, und Sam, selber ein SEAL, macht es schwer zu schaffen, dass seine ehemaligen Kameraden auf kriminellen Abwegen sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren