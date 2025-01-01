Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die perfekte Tarnung

"CBS Serien"Staffel 1Folge 16
Die perfekte Tarnung

Navy CIS: L.A.

Folge 16: Die perfekte Tarnung

41 Min.Ab 12

Das Team untersucht den vermeintlichen Selbstmord eines chinesischstämmigen Lieutenant Commanders der Navy. Eric findet eine Videoaufzeichnung, in der alle Zweifel am Selbstmord ausgeräumt werden. Im Zuge der Ermittlungen finden sie heraus, dass die Schwester sich von der Familie losgesagt hat und unter anderem Namen einen Antiquitätenladen betreibt. Sie informiert Callen und Sam darüber, dass ihr Bruder schwul gewesen ist und in einer Beziehung gelebt hat.

