"CBS Serien"Staffel 1Folge 8
Folge 8: Paranoid

40 Min.Ab 12

Agent Renko, ehemaliger Partner von Callen, hat einen Informanten in einer militanten Gruppe. Als dieser umgebracht wird, findet das Team im Laufe der Ermittlungen heraus, dass Dragon Panzerabwehrwaffen aus seinem Depot in Camp Pendleton gestohlen wurden. Schließlich können sie Private Riley dingfest machen, doch bei einem fingierten Gefangenentransport, in dem auch Callen sitzt, nimmt der Fall eine schreckliche Wende ...

