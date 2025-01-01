Navy CIS: L.A.
Folge 8: Paranoid
40 Min.Ab 12
Agent Renko, ehemaliger Partner von Callen, hat einen Informanten in einer militanten Gruppe. Als dieser umgebracht wird, findet das Team im Laufe der Ermittlungen heraus, dass Dragon Panzerabwehrwaffen aus seinem Depot in Camp Pendleton gestohlen wurden. Schließlich können sie Private Riley dingfest machen, doch bei einem fingierten Gefangenentransport, in dem auch Callen sitzt, nimmt der Fall eine schreckliche Wende ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
