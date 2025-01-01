Navy CIS: L.A.
Folge 17: Der rasende Blitz
42 Min.Ab 12
Ein Auto explodiert während eines illegalen Straßenrennens - James Rush, der Fahrer des Wagens, stirbt. Er war Mitglied der Navy und hat an einem geheimen Projekt mitgearbeitet. Die Geschwister des Toten, Angela und Keith, führen die Autowerkstatt ihres Vaters, der im Gefängnis sitzt, weiter, stecken jedoch in finanziellen Schwierigkeiten. Während Sam und Kensi ermitteln, muss Callen wegen seines Verhaltens im Straßenverkehr zur Verkehrsschule eines total durchgeknallten Lehrers.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
