Navy CIS: L.A.

Die letzte Runde

"CBS Serien"Staffel 1Folge 19
Die letzte Runde

Die letzte RundeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 19: Die letzte Runde

42 Min.Ab 12

Lance Corporal Daniel Zuna wird in einer Gasse neben einem Club verblutet aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass er viel Zeit in einem Sportstudio verbracht hat, in dem die verschiedensten Kampfkünste trainiert werden. Laut Autopsie ist er wegen einer Überdosis eines Medikamentes buchstäblich ausgeblutet. Sam schleust sich als erfahrener Ultimate Fight-Kämpfer in die Szene ein und stellt fest, dass es Zusammenhänge zu einer Gruppe von Marines gibt, die im Irak gedient hat.

