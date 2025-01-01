Navy CIS: L.A.
Folge 15: Banküberfall
42 Min.Ab 12
In Bagdad ist ein Hilfskonvoi mit Geldern in Millionenhöhe überfallen worden. Das Team beginnt zu ermitteln und findet den Mann, der die Route des Transporters preisgegeben hat. Doch er ist schon tot. Bald kommen sie dahinter, dass eine Terrorgruppe aus dem Nahen Osten an ihre vom FBI eingefrorenen Konten gelangen will. Das Team heuert in Los Angeles eine auf Banküberfälle spezialisierte Truppe an, um die Sicherheitsprotokolle durch einen Insider einhalten zu können.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
