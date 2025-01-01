Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Banküberfall

"CBS Serien"Staffel 1Folge 15
Banküberfall

BanküberfallJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 15: Banküberfall

42 Min.Ab 12

In Bagdad ist ein Hilfskonvoi mit Geldern in Millionenhöhe überfallen worden. Das Team beginnt zu ermitteln und findet den Mann, der die Route des Transporters preisgegeben hat. Doch er ist schon tot. Bald kommen sie dahinter, dass eine Terrorgruppe aus dem Nahen Osten an ihre vom FBI eingefrorenen Konten gelangen will. Das Team heuert in Los Angeles eine auf Banküberfälle spezialisierte Truppe an, um die Sicherheitsprotokolle durch einen Insider einhalten zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen