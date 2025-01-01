Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 12

Das Video einer Dschihadisten-Gruppe taucht auf, in dem ein Terrorist auf Arabisch damit droht, Dom zu exekutieren, wenn nicht innerhalb von 24 Stunden der Terrorist Ala Adin Keshwar freigelassen wird. Das Team vermutet Dom im Nahen Osten oder im afrikanischen Raum. Drahtzieher der Entführung ist der Immobilienhai Kalil Abramson. Auf legalem Wege ist dem Mann in kurzer Zeit nicht beizukommen, also entscheidet Hetty, ihn mit einem Trick zum Reden zu bringen ...

