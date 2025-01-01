Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Hettys Entscheidung

"CBS Serien"Staffel 1Folge 22
Hettys Entscheidung

Hettys EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 22: Hettys Entscheidung

42 Min.Ab 12

Zwei Flugzeug-Fans nehmen durch Zufall auf, wie ein Gefangenentransport überfallen und der berüchtigte Terrorist Ala Adin Keshwar befreit wird. Dieser Mann war Anlass zu Doms Entführung. Hetty, die sehr unter dem Tod von Dom leidet, reicht bei Vance ihre Kündigung ein. Er versucht, sie umzustimmen, jedoch ohne Erfolg. Callen merkt, dass etwas im Busch ist und versucht, Hetty ebenfalls umzustimmen, aber sie will ihrem Entschluss treu bleiben und sich aus dem Dienst zurückziehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen