"CBS Serien"Staffel 1Folge 23
Folge 23: Aufgeflogen

41 Min.Ab 12

Callen wird von dem Informationshändler Keelson angerufen, der über seine wahre Identität und seine Vergangenheit mehr weiß als Callen selbst. Callen will mehr über seine Vergangenheit erfahren und lässt sich auf einen Deal ein, bei dem er bulgarischen Gangstern einen Datenstick zukommen lassen soll. Kurz darauf gibt es einen Hacker-Angriff auf das NCIS. Eric muss feststellen, dass der Hacker Zugriff auf alle Daten des NCIS weltweit hatte.

