Navy CIS: L.A.
Folge 13: Der letzte Anruf
41 Min.Ab 16
Der Syrer David Sarraf will aus persönlichen Gründen gegen das Assad-Regime vorgehen und hat als Erpressungsmittel einen USB-Stick, auf dem Assads Giftgasangriffe zu sehen sein sollen. Doch David wird von seinen Feinden verfolgt. Sie klemmen ihn mit einem Auto an eine Mauer und nehmen ihm den Stick ab. Jetzt liegt es an dem NCIS-Team, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
