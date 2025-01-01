Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Todesliste

"CBS Serien"Staffel 10Folge 4
Die Todesliste

Die TodeslisteJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 4: Die Todesliste

42 Min.Ab 16

Obwohl Kensi und Deeks mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken, haben sie keine Zeit, sich um Kuchen zu kümmern, denn eine Hit-Liste taucht auf. Es handelt sich hierbei um die Liste eines Kartells, mit Namen von Leuten, die ein Auftragskiller umbringen soll - und die des Teams sind ebenfalls darauf. Zwei Personen auf der Liste sind schon tot ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen