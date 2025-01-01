Navy CIS: L.A.
Folge 4: Die Todesliste
42 Min.Ab 16
Obwohl Kensi und Deeks mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken, haben sie keine Zeit, sich um Kuchen zu kümmern, denn eine Hit-Liste taucht auf. Es handelt sich hierbei um die Liste eines Kartells, mit Namen von Leuten, die ein Auftragskiller umbringen soll - und die des Teams sind ebenfalls darauf. Zwei Personen auf der Liste sind schon tot ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
16
Copyrights:© CBS International Television
