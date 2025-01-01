Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Einer von uns

Staffel 10Folge 7
Einer von uns

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Einer von uns

39 Min.Ab 16

Ein Unbekannter tötet mehrere Waffenhändler. Als das Team ermittelt, stellt sich heraus, dass ein Ex-Special-Force-Soldat, Danny Aguilar, für die Morde verantwortlich ist. Das Motiv: Danny hat vor langer Zeit seinen Sohn auf tragische Weise verloren und will sich nun auf eigene Faust dafür rächen ...

