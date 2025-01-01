Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Ikande

"CBS Serien"Staffel 10Folge 16
Ikande

IkandeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 16: Ikande

42 Min.Ab 16

In den Hollywood Hills kommt es zu einem tödlichen Autounfall, der wohl nicht ganz zufällig geschehen ist. Dabei ist die Journalistin Rebecca Frazier umgekommen, die noch vor kurzem an einem sehr heiklen Artikel über eine geheime Marine-Mission arbeitete. Schnell hat das Team einen Verdächtigen ins Auge gefasst: den Marine Odell Ikande. Hat er etwas zu verheimlichen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen