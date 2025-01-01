Navy CIS: L.A.
Folge 8: Der schmale Grat
42 Min.Ab 16
"Patton Project" ist zurück, eine geheime Gruppe von Soldaten, die Anschläge gegen muslimische Länder planen und unschuldige Menschen benutzen, um Suizidattentate zu verüben. Ob es dem Team gelingt, die Drahtzieher zu stoppen?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
