Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Stadt der Engel

"CBS Serien"Staffel 10Folge 15
Stadt der Engel

Stadt der EngelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 15: Stadt der Engel

42 Min.Ab 16

Nach mehreren Bombenexplosionen sind Callen und Sam in einem völlig zugeschütteten Kino eingesperrt. Alle Ausgänge wurden mit weiteren Sprengstoffen versehen, sodass ein schnelles Entkommen schlichtweg unmöglich zu sein scheint. Dahinter steckt die berüchtigte Maschrek-Armee, die mit weiteren Anschlägen droht. War man zu Beginn der Meinung, dass terroristische Motive der Auslöser sind, stellt sich jetzt heraus, dass alles nur ein Ablenkungsmanöver war. Aber für welchen Zweck?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen