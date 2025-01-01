Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Überläufer

"CBS Serien"Staffel 10Folge 9
Überläufer

ÜberläuferJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Überläufer

41 Min.Ab 16

Die NCIS-Agenten haben es mit einem schwierigen Fall zu tun, der in keinem politischen Desaster enden darf. Nachdem der Navy Captain Dean Hadlow und seine Gäste, der pakistanische General Omer Abidi und dessen Frau, einem Raubüberfall zum Opfer gefallen sind, drohen geheime Informationen über Taliban-Camps an die Öffentlichkeit zu geraten ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen