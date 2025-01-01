Navy CIS: L.A.
Folge 9: Überläufer
41 Min.Ab 16
Die NCIS-Agenten haben es mit einem schwierigen Fall zu tun, der in keinem politischen Desaster enden darf. Nachdem der Navy Captain Dean Hadlow und seine Gäste, der pakistanische General Omer Abidi und dessen Frau, einem Raubüberfall zum Opfer gefallen sind, drohen geheime Informationen über Taliban-Camps an die Öffentlichkeit zu geraten ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren