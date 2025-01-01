Navy CIS: L.A.
Folge 6: Los Asesinos
42 Min.Ab 16
Der Auftragsmörder des Kartells wird umgebracht. Als die Ermittlungen in Mosleys Richtung laufen, verschwindet diese. Die Ermittler müssen sie so schnell wie möglich aufspüren, denn nur so können sie ihr helfen. Davon darf die Anklage aber nichts erfahren ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
