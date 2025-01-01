Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Lunte und Pulverfass

"CBS Serien"Staffel 10Folge 21
Lunte und Pulverfass

Navy CIS: L.A.

Folge 21: Lunte und Pulverfass

42 Min.Ab 16

Nach einer missglückten Operation wird die ehemalige ATF-Agentin Anastasia Kolchek suspendiert und hinter Gitter gesteckt. Doch die siebenjährige Haftstrafe will sie nicht absitzen, weshalb sie mithilfe ihrer Mitinsassin Kate Miller einen perfiden Plan schmiedet und aus dem Gefängnis flieht. Das NCIS-Team wird auf den Fall angesetzt, um die zwei flüchtigen Frauen zu finden - mit bösen Überraschungen ...

